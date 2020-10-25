Экзит-пол: во Львове судьба мэрского кресла будет решаться во втором туре

Там встретятся действующий мэр Андрей Садовой и нардеп от "Евросолидарности" Олег Синютка

Там встретятся действующий мэр Андрей Садовой и нардеп от "Евросолидарности" Олег Синютка

Фото из открытых источников

Андрею Садовому не удалось победить в первом туре выборов мэра Львова

Во львовском социологическом агентстве Fama обнародовали первые результаты экзит-полов, передает RegioNews. Среди кандидатов на главу Львовской ОТГ лидирует трехкратный мэр Львова Андрей Садовой с 38% голосов. На втором месте - бывший председатель Львовской ОГА, нардеп Олег Синютка с 28%. Третье место занял Руслан Кошулинский - 9,8% голосов избирателей. Львовяне также поддержали Ярослава Рущишина (5,4%), Игоря Васюника (3,8%), Игоря Зинкевича (3,2%), Юлию Гвоздович (3,1%). Зато среди партий, лидером оказалась "Европейская Солидарность" с 27,7% голосов. С небольшим отрывом, на втором месте - партия "Самопомич" с 20,8% голосов. Жители Львова поддержали также "Голос" (11,9%), "Свободу" (6,4%), "Варту" (5,6%), "Слугу народа" (4,6%), Украинскую Галицкую Партию (4,6%). Напомним, экзит-пол: Филатов не побеждает в первом туре выборов мэра Днепра .

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