У Львові викрили конвертцентр, через який вкрали 90 мільонів гривень

Поліція розслідує усі обставини справи

Поліція розслідує усі обставини справи

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, у Залізничній райадміністрації Львівської міської ради на рахунок одного з підприємств перерахували кошти на проведення будівельних робіт. Насправді підприємство виконувало роботи власними силами за готівку, однак в документах було відображено, що ці роботи нібито виконувались іншим підприємством. Таку оборудку зловмисники здійснили для ухилення від сплати податків та розкрадання виділених коштів.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проводяться обшуки, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину та осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів.

Поліцейські розслідують факт розкрадання державних коштів у Львові Злочинну схему привласнення коштів, виділених на... Опубліковано Поліція Львівської області Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на Закарпатті СБУ розкрила схему розкрадання лісу на 3,5 млн грн.