В Одесі затримали бандитів, які силою забрали у мешканця Кропивницького майже мільйон доларів

Учасникам організованої злочинної групи повідомлено підозру у бандитизмі

Учасникам організованої злочинної групи повідомлено підозру у бандитизмі

Силовики встановили осіб, причетних до нападу на жителя Кропивницького, у якого силою забрали майже мільйон доларів США. Учасників групи затримали в Одесі.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Правоохоронці провели обшуки за місцями постійного та тимчасового проживання учасників ОЗГ, у гаражі та в автомобілях фігурантів.

За результатами обшуків поліцейські вилучили транспортний засіб, який використовувався спільниками під час вчинення кримінального правопорушення, а також зброю, грошові кошти та інші речові докази.

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність групи була спрямована на заволодіння майном громадян, із використанням насильства до них або погрозою його застосування, із використанням вогнепальної зброї та спричинення потерпілим матеріальної шкоди.

Нині чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за ст. 257 (Бандитизм), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Поліцейські Кіровоградщини повідомили учасникам організованої злочинної групи підозру у бандитизмі Наприкінці лютого у... Опубліковано Національна поліція України Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на Київщині поліція затримала озброєну банду, яка пограбувала підприємця.