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24 вересня 2020, 15:39 6

У Сумах викрили масштабну "схему" розкрадання бюджетних коштів

24 вересня 2020, 15:39 6
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"Схему" розробив місцевий депутат
"Схему" розробив місцевий депутат
Фото: Нацполіція
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У Сухмах правоохоронці викрили факт привласнення понад 650 тисяч гривень бюджетних коштів. "Схему" розробив один із депутатів Сумської міської ради у змові з приватними підприємцями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Національну поліцію.

Так, протягом 2019-2020 років правопорушники встигли привласнити більше 650 тисяч гривень.

Місцевий депутат організував "схему" з розкрадання коштів міста шляхом залучення підконтрольних йому приватних організацій та лобіювання укладення з цими підприємствам договорів щодо підрядних робіт", - йдеться у повідомленні.

Виконавці визначаючи обсяги потрібних будівельних матеріалів свідомо завищували їхні ціни, водночас підшуковуючи більш дешеві для реального застосування на об’єктах.

Шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів виконаних робіт у частині завищення вартості використаних будівельних матеріалів під час ремонтних робіт на дев’яти об’єктах благоустрою та житлового фонду м. Суми фігурантами справи згідно висновків будівельно-технічних експертиз було привласнено більше 650 тисяч гривень.

Депутату міськради м. Суми та учасникам протиправної діяльності повідомлено підозру про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві викрили "схему" розкрадання 20 млн гривень держкоштів під час ремонту тенісних кортів.

гроші крадіжка поліція бюджет депутат
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