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24 сентября 2020, 16:51 3

Во Львове разоблачили конвертцентр, через который украли 90 миллионов гривен

24 сентября 2020, 16:51 3
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Полиция расследует все обстоятельства дела
Полиция расследует все обстоятельства дела
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Преступную схему присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство, разоблачили львовские силовики.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовской области.

Как установили правоохранители, в Железнодорожной райадминистрации Львовского городского совета на счет одного из предприятий перечислили средства на проведение строительных работ. На самом деле предприятие выполняло работы собственными силами за наличные, однако в документах было отражено, что эти работы якобы выполнялись другим предприятием. Такую сделку злоумышленники совершили для уклонения от уплаты налогов и хищения выделенных средств.

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Проводятся обыски, правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления и лиц, причастных к хищению бюджетных средств.

Полицейские расследуют факт хищения государственных средств в Львове Преступную схему присвоения средств, выделенных на...

Опубликовано Полиция Львовской области Четверг, 24 сентября 2020 г.

Напомним, на Закарпатье СБУ раскрыла схему хищения леса на 3,5 млн грн.

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