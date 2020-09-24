Во Львове разоблачили конвертцентр, через который украли 90 миллионов гривен
Преступную схему присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство, разоблачили львовские силовики.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовской области.
Как установили правоохранители, в Железнодорожной райадминистрации Львовского городского совета на счет одного из предприятий перечислили средства на проведение строительных работ. На самом деле предприятие выполняло работы собственными силами за наличные, однако в документах было отражено, что эти работы якобы выполнялись другим предприятием. Такую сделку злоумышленники совершили для уклонения от уплаты налогов и хищения выделенных средств.
Проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Проводятся обыски, правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления и лиц, причастных к хищению бюджетных средств.
Полицейские расследуют факт хищения государственных средств в Львове Преступную схему присвоения средств, выделенных на...Опубликовано Полиция Львовской области Четверг, 24 сентября 2020 г.
Напомним, на Закарпатье СБУ раскрыла схему хищения леса на 3,5 млн грн.