Львів`яни оригінально привітали мера Садового з Днем народження

Відповідне відео поширили у соцмережах, пише Regionews.

Сьогодні, 19 серпня 2020-го року Андрію Івановичу Садовому виповнюється 52 роки. Ми, львів’яни, щиро вітаємо нашого мера з нагоди його уродин і даруємо це відео!", – зазначено в описі відеоролику.