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19 серпня 2020, 17:17 3

Львів`яни оригінально привітали мера Садового з Днем народження

19 серпня 2020, 17:17 3
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Вони створили відео із мерськими ляпами та скандалами
Вони створили відео із мерськими ляпами та скандалами
Фото: Точка доступу
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Сьогодні, 19 серпня, міський голова Львова Андрій Садовий святкує свій день народження. З цієї нагоди львів’яни створили відео, у якому пригадали усі скандали та ляпи мера.

Відповідне відео поширили у соцмережах, пише Regionews.

Сьогодні, 19 серпня 2020-го року Андрію Івановичу Садовому виповнюється 52 роки. Ми, львів’яни, щиро вітаємо нашого мера з нагоди його уродин і даруємо це відео!", – зазначено в описі відеоролику.

Нагадаємо, годину тому мер Львова Андрій Садовий заявив, що братиме участь у місцевих виборах восени.

Львів відео піар Садовий Андрій день народження
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