Львів`яни оригінально привітали мера Садового з Днем народження
Вони створили відео із мерськими ляпами та скандалами
Вони створили відео із мерськими ляпами та скандалами
Сьогодні, 19 серпня, міський голова Львова Андрій Садовий святкує свій день народження. З цієї нагоди львів’яни створили відео, у якому пригадали усі скандали та ляпи мера.
Відповідне відео поширили у соцмережах, пише Regionews.
Сьогодні, 19 серпня 2020-го року Андрію Івановичу Садовому виповнюється 52 роки. Ми, львів’яни, щиро вітаємо нашого мера з нагоди його уродин і даруємо це відео!", – зазначено в описі відеоролику.
Нагадаємо, годину тому мер Львова Андрій Садовий заявив, що братиме участь у місцевих виборах восени.
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