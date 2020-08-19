Львовяне оригинально поздравили мэра Садового с Днем рождения

Они создали видео с мэрскими ляпами и скандалами

Они создали видео с мэрскими ляпами и скандалами

Фото: Точка доступа

Сегодня, 19 августа, городской председатель Львова Андрей Садовой отмечает свой день рождения. По этому случаю львовяне создали видео, в котором вспомнили все скандалы и ляпы мэра.

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