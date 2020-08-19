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19 августа 2020, 17:17 2

Львовяне оригинально поздравили мэра Садового с Днем рождения

19 августа 2020, 17:17 2
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Они создали видео с мэрскими ляпами и скандалами
Они создали видео с мэрскими ляпами и скандалами
Фото: Точка доступа
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Сегодня, 19 августа, городской председатель Львова Андрей Садовой отмечает свой день рождения. По этому случаю львовяне создали видео, в котором вспомнили все скандалы и ляпы мэра.

Соответствующее видео поширили в соцсетях, пишет Regionews.

Сегодня, 19 августа 2020-го года Андрею Ивановичу Садовому исполняется 52 года. Мы, львовяне, поздравляем нашего мэра по случаю его дня рождения и дарим это видео!", – говорится в описании видеоролика.

Напомним, час назад мэр Львова Андрей Садовой заявил, что будет участвовать в местных выборах осенью.

Львов видео пиар Садовой Андрей день рождения
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