Львовяне оригинально поздравили мэра Садового с Днем рождения
Они создали видео с мэрскими ляпами и скандалами
Они создали видео с мэрскими ляпами и скандалами
Сегодня, 19 августа, городской председатель Львова Андрей Садовой отмечает свой день рождения. По этому случаю львовяне создали видео, в котором вспомнили все скандалы и ляпы мэра.
Соответствующее видео поширили в соцсетях, пишет Regionews.
Сегодня, 19 августа 2020-го года Андрею Ивановичу Садовому исполняется 52 года. Мы, львовяне, поздравляем нашего мэра по случаю его дня рождения и дарим это видео!", – говорится в описании видеоролика.
Напомним, час назад мэр Львова Андрей Садовой заявил, что будет участвовать в местных выборах осенью.
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