На Львівщині на місцевих виборах працюватимуть 1 обласна та 7 районних ТВК

Усі ТВК мають однакову максимальну кількість членів - 18

Усі ТВК мають однакову максимальну кількість членів - 18

Фото: з відкритих джерел

Серед утворених ЦВК 532 комісій, 47 з них розпочинає свою роботу у Львівській області. Це - 1 обласна, 7 районних та 39 міських ТВК. Вже до 12 серпня включно вони мають провести свої перші засідання.

Склад відповідних територіальних виборчих комісій оприлюднено на офіційному сайті ЦВК, передає RegioNews.

Відомо, що до Львівської обласної територіальної виборчої комісії делегували 5 місцевих організацій політичних партій, а саме: "Європейська солідарність", "Слуга народу", ВО "Батьківщина", "Голос", "Опозиційна платформа – За життя". До складу комісії автоматично увійшли два представника від кожної партії.

За результатами жеребкування по одному члену у складі обласної ТВК отримали представники шести місцевих організацій політичних партій: "Циганська партія України", "Партія захисників України", "Народно-демократична партія", "Українська стратегія Гройсмана", "Партія місцевих громад" та "Європейська солідарність".

Керівні посади у Львівській обласній територіальній виборчій комісії отримали представники ВО "Батьківщина" Андрій Лозинський (голова комісії), "Європейська Солідарність" Валерій Шажко (заступник голови) та "Слуга народу" Марія Булка (секретар).

Обласна ТВК складається з 10 чоловіків і 8 жінок. Загалом у семи районних територіальних виборчих комісіях (Дрогобицька, Золочівська, Львівська, Самбірська, Стрийська, Червоноградська, Яворівська) працюватиме 126 осіб: 63 чоловіків і 63 жінок.

Представників у всіх семи районних ТВК отримали: "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос", "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє", "Солідарність жінок України".

Нагадаємо, ЦВК сформувала склад виборчих комісій Чернівецької області. Також ЦВК утворила 17 виборчих комісій у Житомирській області, оприлюднив персональний склад тервиборчкомів на Полтавщині.

На Закарпатті ЦВК до місцевих виборів утворила 18 територіальних виборчих комісій, в яких буде працювати 321 чоловік.