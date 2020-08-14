На Львовщине на местных выборах будут работать 1 областная и 7 районных ТИК

Все ТИК имеют одинаковое максимальное количество членов - 18

Все ТИК имеют одинаковое максимальное количество членов - 18

Фото: из открытых источников

Среди образованных ЦИК 532 комиссий, 47 из них начинает свою работу в Львовской области. Это - 1 областная и 7 районных и 39 городских ТИК. Уже к 12 августа включительно они должны провести свои первые заседания.

Состав соответствующих территориальных избирательных комиссий обнародованы на официальном сайте ЦИК, передает RegioNews.

Известно, что Львовской областной территориальной избирательной комиссии делегировали 5 местных организаций политических партий, а именно: "Европейская солидарность", "Слуга народа", ВО "Батькивщина", "Голос", "Оппозиционная платформа – За жизнь". В состав комиссии автоматически вошли два представителя от каждой партии.

По результатам жеребьевки по одному члену в составе областной ТИК получили представители шести местных организаций политических партий: "Цыганская партия Украины", "Партия защитников Украины", "Народно-демократическая партия", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия местных общин" и "Европейская солидарность".

Руководящие должности во Львовской областной территориальной избирательной комиссии получили представители ВО "Батькивщина" Андрей Лозинский (председатель комиссии), "Европейская Солидарность" Валерий Шажко (заместитель председателя) и "Слуга народа" Мария Булка (секретарь).

Областная ТИК состоит из 10 мужчин и 8 женщин. Всего в семи районных территориальных избирательных комиссиях (Дрогобычская, Золочевская, Львовская, Самборский, Стрыйский, Червоноградская, Яворовская) будет работать 126 человек: 63 мужчины и 63 женщины.

Представителей во всех семи районных ТИК получили: "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос", "Батькивщына", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "За будущее", "Солидарность женщин Украины".

Напомним, ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области. Также ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области, обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине.

На Закарпатье ЦИК до местных выборов образовала 18 территориальных избирательных комиссий, в которых будет работать 321 человек.