На Львовщине чиновники украли на строительстве амбулатории три миллиона гривен

В коррупционных схемах подозревают нескольких чиновников Львовской ОГА

В коррупционных схемах подозревают нескольких чиновников Львовской ОГА

Фото из открытых источников

По предварительным данным, они растратили три миллионы государственных средств, которые были выделены на строительство амбулатории в с. Дубравка Жидачевского района.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на прокуратуру Львовской области.

В список подозреваемых попали руководитель ООО и заместитель директора предприятия, в.и.о. директора одного из управлений Львовской областной государственной администрации и бывший ведущий инспектор отдела этого же управления. Их подозревают в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге.

По предварительным данным следствия, в период с апреля-августа 2019 года, мужчины, по предварительному сговору, составили и выдали неправдивые официальные документы, получив таким образом почти 3 млн грн бюджетных средств, сохраненных на строительство амбулатории монопрактики в с. Дубравка Жидачевского района.

Если вину участников коррупционной схемы будет доказано, то 40-летнему организатору из Стрыйского района и его сообщникам: 41-летнему уроженцу Стрыйщины, 36-летнему жителю Сосновки и 69-летнему львовянину, грозит от 7 до 12 лет заключения, и с конфискацией имущества.

Прокуроры решают вопрос об избрании фигурантам меры пресечения и отстранения чиновника-фигуранта от должности.

Напомним, На Львовщине за взятку будут судить депутата местного совета.