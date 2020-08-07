14:46  07 серпня
"Слуги народу" "зменшили" площу Волині в тисячу разів
14:40  07 серпня
Харків у червоній зоні: Кернес не збирається зупиняти транспорт
08:25  07 серпня
На Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2020, 14:28 3

На Львівщині депутат ударив жінку кулаком в обличчя

07 серпня 2020, 14:28 3
Читайте также на русском языке
Крім того, він побив ще й очевидця конфлікту, який знімав його на відео
Крім того, він побив ще й очевидця конфлікту, який знімав його на відео
Читайте также
на русском языке

Депутат Сколівської райради Львівської області Степан Цмоканич з поки невідомих причин побив двох людей

Про це повідомив очевидець інциденту Макс Мадоф у спільноті "Варта 1”, пише RegioNews.

На оприлюдненому відео видно, що депутат з голим торсом про щось сперечається з жінкою, а потім завдає їй удар в обличчя, після чого жінка впала на землю.

Після цього Степан Цмоканич напав на чоловіка, який знімав конфлікт на відео.

Про причину конфлікту наразі не повідомляється.

Як повідомили у виданні zaxid.net, постраждала жінка вже написала заяву в поліцію, і їй призначили судово-медичну експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У разі доведення провини, депутат заплатить 850 гривень штрафу.

Довідка: Степану Цмоканичу 48 років. У 2014 році балотувався до Верховної Ради від "Батьківщини", але не пройшов на виборах. У 2015 році став депутатом Сколівського райради і керівником місцевої організації "Батьківщини". Цмоканич є в.о. директора Сколівського військового лісгоспу та директор приватного підприємства "Карпатбуд-Сервіс".

Нагадаємо, 30 липня нардеп від "Слуги народу" влаштував бійку в ресторані .

31 липня На Рівненщині влаштували бійку майбутні кандидати в мери .

Львівщина депутат Батьківщина бійка кримінальна справа
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Анатолій Вершина має найбільші шанси перемогти на виборах мера Павлограда
05 серпня 2020, 17:59
ДБР передало до суду справу Федини і Звіробій
05 серпня 2020, 14:42
Верховний суд відмовився передавати справу Мангера в Херсон
04 серпня 2020, 17:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »