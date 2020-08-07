На Львівщині депутат ударив жінку кулаком в обличчя
Депутат Сколівської райради Львівської області Степан Цмоканич з поки невідомих причин побив двох людей
Про це повідомив очевидець інциденту Макс Мадоф у спільноті "Варта 1”, пише RegioNews.
На оприлюдненому відео видно, що депутат з голим торсом про щось сперечається з жінкою, а потім завдає їй удар в обличчя, після чого жінка впала на землю.
Після цього Степан Цмоканич напав на чоловіка, який знімав конфлікт на відео.
Про причину конфлікту наразі не повідомляється.
Як повідомили у виданні zaxid.net, постраждала жінка вже написала заяву в поліцію, і їй призначили судово-медичну експертизу.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У разі доведення провини, депутат заплатить 850 гривень штрафу.
Довідка: Степану Цмоканичу 48 років. У 2014 році балотувався до Верховної Ради від "Батьківщини", але не пройшов на виборах. У 2015 році став депутатом Сколівського райради і керівником місцевої організації "Батьківщини". Цмоканич є в.о. директора Сколівського військового лісгоспу та директор приватного підприємства "Карпатбуд-Сервіс".
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