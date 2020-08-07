На Львівщині депутат ударив жінку кулаком в обличчя

Крім того, він побив ще й очевидця конфлікту, який знімав його на відео

Крім того, він побив ще й очевидця конфлікту, який знімав його на відео

Депутат Сколівської райради Львівської області Степан Цмоканич з поки невідомих причин побив двох людей

Про це повідомив очевидець інциденту Макс Мадоф у спільноті "Варта 1”, пише RegioNews. На оприлюдненому відео видно, що депутат з голим торсом про щось сперечається з жінкою, а потім завдає їй удар в обличчя, після чого жінка впала на землю. Після цього Степан Цмоканич напав на чоловіка, який знімав конфлікт на відео. Про причину конфлікту наразі не повідомляється. Your browser does not support HTML5 video. Як повідомили у виданні zaxid.net, постраждала жінка вже написала заяву в поліцію, і їй призначили судово-медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У разі доведення провини, депутат заплатить 850 гривень штрафу. Довідка: Степану Цмоканичу 48 років. У 2014 році балотувався до Верховної Ради від "Батьківщини", але не пройшов на виборах. У 2015 році став депутатом Сколівського райради і керівником місцевої організації "Батьківщини". Цмоканич є в.о. директора Сколівського військового лісгоспу та директор приватного підприємства "Карпатбуд-Сервіс". Нагадаємо, 30 липня нардеп від "Слуги народу" влаштував бійку в ресторані . 31 липня На Рівненщині влаштували бійку майбутні кандидати в мери .

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