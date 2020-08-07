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07 августа 2020, 14:28 3

На Львовщине депутат ударил женщину кулаком в лицо

07 августа 2020, 14:28 3
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Кроме того, он побил еще и очевидца конфликта, который снимал его на видео
Кроме того, он побил еще и очевидца конфликта, который снимал его на видео
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Депутат Сколевского райсовета Львовской области Степан Цмоканич по пока неизвестным причинам избил двух человек

Об этом сообщил очевидец инцидента Макс Мадоф в сообществе "Варта 1”, пишет RegioNews.

На обнародованном видео видно, что депутат с голым торсом о чем-то спорит с женщиной, а затем наносит ей удар в лицо, после чего женщина упала на землю.

После этого Степан Цмоканич напал на мужчину, который снимал конфликт на видео.

О причине конфликта пока не сообщается.

Как сообщили в издании zaxid.net пострадавшая женщина уже написала заявление в полицию, и ей назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство. В случае доказательства вины, депутат заплатит 850 гривен штрафа.

Справка: Степану Цмоканичу 48 лет. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от "Батькивщины", но не прошел на выборах. В 2015 году стал депутатом Сколевского райсовета и руководителем местной организации "Батькивщины". Цмоканич является в.а. директора Сколевского военного лесхоза и директор частного предприятия "Карпатбуд-Сервис".

Напомним, 30 июля нардеп от "Слуги народа" устроил драку в ресторане .

31 июля На Ровенщине устроили драку будущие кандидаты в мэры .

Львовщина депутат Батькивщина драка уголовное дело
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