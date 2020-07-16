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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 липня 2020, 11:04 4

"Укрзалізниця" продаватиме всі місця у потягах київського напрямку

16 липня 2020, 11:04 4
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Фото: flickr
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З 16 липня "Укрзалізниця" буде продавати всі місця в поїздах поїздах далекого сполучення, які прямують із Києва та у зворотньому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Це нововведення стосується також транзитних поїздів через столицю.

Відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації". - йдеться в повідомленні.

У компанії кажуть, що згідно із постановою Міністерства охорони здоров’я №39, дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

А у випадку перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення карантину, дозволяється кількість місць в межах 50% від їхньої кількості.

Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 Харків — Одеса — з 2 червня, №81/82 Харків — Новоолексіївка та №53/54 Дніпро — Одеса — з 17 червня, №91/92 Одеса — Костянтинівка — з 29 червня", - додали в компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в серпні готова відновити повноцінне пасажирське сполучення.

Укрзализныця поїзд карантин квитки коронавірус
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