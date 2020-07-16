Карантин в Україні: у Зеленського розповіли про нові критерії щодо обмежень
Президент України Володимир Зеленський вважає, що не варто поспішати продовжувати карантин більше ніж на місяць, треба діяти за розвитком ситуації.
Про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає RegioNews.
Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше", – сказав голова держави.
У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами, яка стосується режиму карантину в Україні загалом.
Згідно з документом, регіони буде розділено на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень.
Обмежувальні заходи вводитимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.
Раніше повідомлялось, що у Києві адаптивний карантин можуть продовжувати до 2022 року.
Нагадаємо, що станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 56 455 випадків COVID-19, за минулу добу виявили 848 нових випадків захворювання.