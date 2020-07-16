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Карантин в Україні: у Зеленського розповіли про нові критерії щодо обмежень
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16 липня 2020, 14:22 11

Карантин в Україні: у Зеленського розповіли про нові критерії щодо обмежень

16 липня 2020, 14:22 11
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Вже розроблено постанову, де регіони буде розділено на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону"
Вже розроблено постанову, де регіони буде розділено на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону"
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що не варто поспішати продовжувати карантин більше ніж на місяць, треба діяти за розвитком ситуації.

Про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає RegioNews.

Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше", – сказав голова держави.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами, яка стосується режиму карантину в Україні загалом.

Згідно з документом, регіони буде розділено на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень.

Обмежувальні заходи вводитимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Раніше повідомлялось, що у Києві адаптивний карантин можуть продовжувати до 2022 року.

Нагадаємо, що станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 56 455 випадків COVID-19, за минулу добу виявили 848 нових випадків захворювання.

коронавірус Володимир Зеленський карантин президент регіони Максим Степанов
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