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16 липня 2020, 13:26 6

Офіційно дозволено купатися на дев'яти київських пляжах - КМДА

16 липня 2020, 13:26 6
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Купатися заборонено на пляжі "Передмістна Слобідка"
Купатися заборонено на пляжі "Передмістна Слобідка"
Фото: kyivcity.gov.ua
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За результатами лабораторних досліджень проб води оновлено поточні статуси муніципальних пляжів Києва.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, зелений прапор, який означає купання без обмежень, вивішений на дев'яти пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерний".

Жовтий прапор поки що на пляжах, де купатися тимчасово не рекомендовано: "Райдуга", "Тельбін", "Вербний", "Пуща-Водиця".

При цьому категорично заборонено купатися на пляжі "Передмостова Слобідка". Тут виявлено перевищення бактеріологічних показників.

Раніше повідомлялося, що після дослідження проб води на пляжах Одеси, Києва та Миколаєва Моз розпорядився їх закрити і встановити щити про заборону купання.

пляж Київ КМДА карантин коронавірус
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