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16 июля 2020, 14:47 4

В аэропорту "Львов" заработала лаборатория для тестирования на COVID-19

16 июля 2020, 14:47 4
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Уже 23 пассажиры сделали ПЦР-тесты после прилета домой из Лондона
Уже 23 пассажиры сделали ПЦР-тесты после прилета домой из Лондона
Фото: аэропорт "Львов"
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Сегодня, 16 июля, в международном аэропорту "Львов" начато ПЦР - тестирование для досрочного прекращения самоизоляции лиц, пересекших государственную границу.

Об этом информирует прессслужба аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, пишет RegioNews.

Сегодня, 16 июля, 23 пассажира, прилетевшие из Лондона во Львов выразили желание сделать ПЦР тесты в аэропорту. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут",- говорится в сообщении.

Пока что оплатить тест можно только через Интернет-страницу, однако вскоре будут доступны и другие формы расчета, пообещали в частной клинике, которая и открыла лабораторию в аэропорту.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал, что ПЛР-тесты будут делать в аэропортах Киева и Львова.

коронавирус Львов COVID-19 аэропорт тесты Лаборатория
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