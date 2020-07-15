Рада зняла з розгляду постанову про скорочення кількості районів
Верховна Рада України, 15 липня, відкликала з порядку денного пленарного засідання проєкт постанови № 3650 "Про утворення та ліквідацію районів".
Таку пропозицію озвучив перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко, повідомляє RegioNews.
У нас є пропозиція сьогодні з порядку денного забрати №3650", - сказав Корнієнко.
Зазначається, що депутати підтримали дану пропозицію та зняли з порядку денного вказану постанову.
Нагадаємо, проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів" вніс в Раду Кабінет міністрів.
Згідно з проєктом передбачається створити в окупованому Криму та областях 129 районів (з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей), та ліквідувати існуючі 490 районів.
Раніше повідомлялось, що під Верховною Радою зібралися представники з різних регіонів, які виступають проти укрупнення районів.