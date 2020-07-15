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Рада зняла з розгляду постанову про скорочення кількості районів
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15 липня 2020, 13:31 8

Рада зняла з розгляду постанову про скорочення кількості районів

15 липня 2020, 13:31 8
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Проєктом постанови передбачається утворення 129 районів замість поточних 490
Проєктом постанови передбачається утворення 129 районів замість поточних 490
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада України, 15 липня, відкликала з порядку денного пленарного засідання проєкт постанови № 3650 "Про утворення та ліквідацію районів".

Таку пропозицію озвучив перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко, повідомляє RegioNews.

У нас є пропозиція сьогодні з порядку денного забрати №3650", - сказав Корнієнко.

Зазначається, що депутати підтримали дану пропозицію та зняли з порядку денного вказану постанову.

Нагадаємо, проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів" вніс в Раду Кабінет міністрів.

Згідно з проєктом передбачається створити в окупованому Криму та областях 129 районів (з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей), та ліквідувати існуючі 490 районів.

Раніше повідомлялось, що під Верховною Радою зібралися представники з різних регіонів, які виступають проти укрупнення районів.

ВР Слуга народа партія законопроєкт Постанова Район
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