Рада зняла з розгляду постанову про скорочення кількості районів

Проєктом постанови передбачається утворення 129 районів замість поточних 490

Проєктом постанови передбачається утворення 129 районів замість поточних 490

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада України, 15 липня, відкликала з порядку денного пленарного засідання проєкт постанови № 3650 "Про утворення та ліквідацію районів".

Таку пропозицію озвучив перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко, повідомляє RegioNews.

У нас є пропозиція сьогодні з порядку денного забрати №3650", - сказав Корнієнко.

Зазначається, що депутати підтримали дану пропозицію та зняли з порядку денного вказану постанову.

Нагадаємо, проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів" вніс в Раду Кабінет міністрів.

Згідно з проєктом передбачається створити в окупованому Криму та областях 129 районів (з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей), та ліквідувати існуючі 490 районів.

Раніше повідомлялось, що під Верховною Радою зібралися представники з різних регіонів, які виступають проти укрупнення районів.