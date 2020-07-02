Нардеп від "Слуги народу" заснув на засіданні Верховної Ради

Орест Саламаха відпочивав у обіймах Морфея просто на кріслі в сесійній залі парламенту

Орест Саламаха відпочивав у обіймах Морфея просто на кріслі в сесійній залі парламенту

Фото: ZAXID.NET

Народний депутат зі Львівщини проспав більше години у сесійній залі під час розгляду питання про азартні ігри.

Про це пише Regionews з посиланням на ZAXID.NET.

Під час засідання Верховної Ради народні депутати розглядали у другому читанні проект закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який стосується діяльності гральних закладів у спальних районах та розташування їх біля шкіл.

Під час обговорення цього питання орієнтовно о 10:00 депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха покинув своє місце і пересів у крісло за колонами в сесійній залі. Там народний депутат заснув і проспав, за інформацією видання, не менше години. Після сну Саламаха повернувся до роботи.

29-річний Орест Саламаха пройшов до Верховної ради від "Слуги народу" на мажоритарному окрузі №121 (Борислав, Дрогобич, Трускавець і Дрогобицький район).

Нагадаємо, днями мер Чернігова Владислав Атрошенко обізвав ідіотами нардепів від "Слуг народу".