17:31  15 июля
Неизвестный "заминировал" курортный Геническ
15:39  15 июля
Виталий Кличко принял участие в митинге под Верховной Радой
13:31  15 июля
Рада сняла с рассмотрения постановление о сокращении количества районов
UA | RU
UA | RU
15 июля 2020, 14:54 1

Львовский нардеп от "Слуги народа" снялся в рекламе парикмахерской

15 июля 2020, 14:54 1
Читайте також українською мовою
В ролике не упоминается, что моделью является народный депутат, но Юрий Камельчук подтвердил, что на видео именно он.
В ролике не упоминается, что моделью является народный депутат, но Юрий Камельчук подтвердил, что на видео именно он.
Фото: Юрий Камельчук Facebook
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Верховной Рады Юрий Камельчук из Червонограда снялся в рекламном ролике одного из львовского барбершопов.

Об этом пишет RegioNews ссылке на издание "Над Бугом".

В рекламном ролике, опубликованном на странице львовского барбершопу, парикмахер делает Юрию Камельчуку прическу.

Видео сопровождается текстом о низких ценах и качественной работе мастеров этой мужской парикмахерской.

Сам Юрий Камельчук заявил, что совладелец парикмахерской – его друг, и поэтому он снялся в рекламе заведения бесплатно. По его словам, он является постоянным клиентом этого барбершопа.

Стоимость прически в рекламируемом барбершопе стартует от 250 грн, а стрижки бороды – от 230 грн.

Жми на кнопку

Твой внешний вид - твоя визитная карта🤵 Классические, современные, стильные прически и бороды 🧔 Индивидуальный подход к каждому клиенту Профессиональные мастера свое дела Мы постоянно совершенствуемся, чтобы предоставлять лучший сервис в Львове Хочешь иметь отличный вид?🤵 Тогда тебе к нам - в FJ-A Barber co. Жми на кнопку под видео и записывайся онлайн

Опубликовано FJ-A Barber co. Понедельник, 22 июня 2020 г.

Напомним, Нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха из Львовщины заснул на заседании Верховной Рады.

реклама Слуга народа Львовщина нардеп пиар парикмахерская
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Рада сняла с рассмотрения постановление о сокращении количества районов
15 июля 2020, 13:31
В "Слуге народа" считают, что Ермаку грозит уголовное дело
15 июля 2020, 12:21
Еще один "слуга народа" идет на праймериз мэра Киева
15 июля 2020, 11:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Смертельное ДТП на Киевщине. При чем тут Дыминский с пасынком Фирташа
Оксана Деркач – кандидат в мэры Полтавы: граната Мамая в ОПЗЖ или политическая торпеда
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »