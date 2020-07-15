Львовский нардеп от "Слуги народа" снялся в рекламе парикмахерской

В ролике не упоминается, что моделью является народный депутат, но Юрий Камельчук подтвердил, что на видео именно он.

В ролике не упоминается, что моделью является народный депутат, но Юрий Камельчук подтвердил, что на видео именно он.

Фото: Юрий Камельчук Facebook

Народный депутат Верховной Рады Юрий Камельчук из Червонограда снялся в рекламном ролике одного из львовского барбершопов.

Об этом пишет RegioNews ссылке на издание "Над Бугом". В рекламном ролике, опубликованном на странице львовского барбершопу, парикмахер делает Юрию Камельчуку прическу. Видео сопровождается текстом о низких ценах и качественной работе мастеров этой мужской парикмахерской. Сам Юрий Камельчук заявил, что совладелец парикмахерской – его друг, и поэтому он снялся в рекламе заведения бесплатно. По его словам, он является постоянным клиентом этого барбершопа. Стоимость прически в рекламируемом барбершопе стартует от 250 грн, а стрижки бороды – от 230 грн. Жми на кнопку Твой внешний вид - твоя визитная карта🤵 Классические, современные, стильные прически и бороды 🧔 Индивидуальный подход к каждому клиенту Профессиональные мастера свое дела Мы постоянно совершенствуемся, чтобы предоставлять лучший сервис в Львове Хочешь иметь отличный вид?🤵 Тогда тебе к нам - в FJ-A Barber co. Жми на кнопку под видео и записывайся онлайн Опубликовано FJ-A Barber co. Понедельник, 22 июня 2020 г. Напомним, Нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха из Львовщины заснул на заседании Верховной Рады.

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