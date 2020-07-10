У Львові злочинці викрали з рахунків підприємства майже 6 мільйонів гривень

Щоби викрасти цю суму, махінаторам знадобилося чотири місяці

Щоби викрасти цю суму, махінаторам знадобилося чотири місяці

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурор Львівщини Ірина Діденко.

За версією слідства двоє уродженців Кривого Рогу, спільно із невідомою на цей час особою, з лютого до травня цього року розробили та втілили у життя злочинний план із викрадення близько 6 млн грн.

Махінатори видали себе за авторизованого користувача банківського рахунку львівського ТзОВ та несанкціоновано перерахували на рахунок очолюваного одним із зловмисників ФОПу, 5 млн 888 тисяч грн.

Вдалось це зробити, у тому числі, шляхом обману представників мобільного оператора, які видали їм дублікат сім-карти, що прив’язана до рахунку підприємства.

Зараховані на рахунок фігуранта кошти вони зі спільником перерахували на 18 нововідкритих рахунків у різних банках та через банкомати отримали їх "на руки".

На цей час зібрано необхідні докази для повідомлення вказаним особам про підозру. Одного фігуранта затримано в Кривому Розі, іншого - у Києві.

Їх дії кваліфікують за ч.5 ст.27, ч.5 ст.185 (крадіжка) та ч.5 ст.27, ч.2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.

За вчинене їм загрожує від 7 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують назву підприємства, яке стало жертвою шахраїв. За даними ZAXID.NET, 6 млн грн викрали з рахунків львівського ТзОВ "Плеяда Львів", яке зареєстроване у травні 2019 року і працює у сфері нерухомості – купівлі та продажу, надання в оренду майна.

Викрили групу осіб, які викрали з рахунків львівського підприємства майже 6 000 000 грн За версією слідства: двоє... Опубліковано Іриною Діденко Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора, 9 липня главі ФДМУ Сенниченку намагалися дати $800 тисяч хабара заради кадрових призначень .