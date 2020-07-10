На Житомирщині викрили схему нелегального імпорту вантажівок з Європи

Через корупцію держава втратила майже чотири мільйони гривень

Через корупцію держава втратила майже чотири мільйони гривень

СБУ задокументувала схему сірого імпорту вантажних автомобілів та спецтехніки з Євросоюзу, організовану посадовцями одного із митних постів Житомирської області.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Корупційний механізм організував керівник митного посту разом із трьома підлеглими - головними державними інспекторами.

Встановлено, що протягом 2018-2019 років посадовці за винагороду сприяли фірмам-імпортерам у незаконному ввезенні та розмитненні транспорту за пільговими умовами.

Комерсанти зазначали у товарно-супровідних документах недостовірні дані щодо технічних характеристик та року випуску автомобілів, у такий спосіб штучно занижуючи розмір обов’язкових платежів до держбюджету. Натомість посадовці митного посту "не помічали" цих невідповідностей.

СБУ ініціювала проведення низки експертиз і перевірок, які засвідчили, що через функціонування корупційного механізму держбюджет не отримав майже 4 млн грн акцизного збору та податку на додану вартість.

Керівнику митного посту та трьом його підлеглим повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо відсторонення чиновників від займаних посад та обрання їм міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, учора, 9 липня, СБУ задокументувала несплату антидемпінгових мит на сотні мільйонів постачальниками міндобрив з РФ .