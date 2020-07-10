Во Львове преступники похитили со счетов предприятия почти 6 миллионов гривен

Чтобы украсть эту сумму, махинаторам понадобилось четыре месяца

Чтобы украсть эту сумму, махинаторам понадобилось четыре месяца

Об этом на своей странице в Facebook сообщила прокурор Львовщины Ирина Диденко.

По версии следствия, двое уроженцев Кривого Рога, совместно с неизвестным в настоящее время лицом, с февраля до мая этого года разработали и воплотили в жизнь преступный план по похищению около 6 млн грн.

Махинаторы выдали себя за авторизованного пользователя банковского счета львовского Ооо и несанкционированно перечислили на счет возглавляемого одним из злоумышленников ФЛП, 5 млн 888 тысяч грн.

Удалось это сделать, в том числе, путем обмана представителей мобильного оператора, которые им выдали дубликат сим-карты, которая привязана к счету предприятия.

Зачисленные на счет фигуранта средства они с сообщником перечислили на 18 вновь открываемых счетов в разных банках и через банкоматы получили их "на руки".

В настоящее время собраны необходимые доказательства для сообщения указанным лицам о подозрении. Одного фигуранта задержали в Кривом Роге, второго - в Киеве.

Их действия квалифицируют по ч.5 ст.27, ч.5 ст.185 (кража) и ч.5 ст.27, ч.2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

За совершенное им грозит от 7 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители не разглашают название предприятия, которое стало жертвой мошенников. По данным ZAXID.NET, 6 млн грн похитили со счетов львовского ООО "Плеяда Львов", зарегистрированного в мае 2019 года и работающего в сфере недвижимости – покупке и продаже, предоставлении в аренду имущества.

Разоблачили группу лиц, которые похитили со счетов львовского предприятия почти 6 000 000 грн По версии следствия: двое... Опубликовано Ириной Диденко Пятница, 10 июля 2020 г.

Напомним, вчера, 9 июля главе ФГИУ Сенниченко пытались дать $800 тысяч взятки ради кадровых назначений .