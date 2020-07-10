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10 липня 2020, 11:41 4

Уряд перезапустить промисловість у найближчі два роки - Шмигаль

10 липня 2020, 11:41 4
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Голова уряду також анонсував появу нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості
Голова уряду також анонсував появу нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості
Фото: Reuters
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що підтримка українського виробника, індустріальні парки, доступне кредитування і ще багато інших кроків уряду допоможуть в найближчі 2 роки перезапустити українську промисловість.

Про це він написав у Facebook, коментуючи підписання держпідприємством "Південмаш" контракту із південнокорейською фірмою Caris на виробництво 5 тисяч електроавтобусів, передає RegioNews.

Загальна сума контракту майже 850 млн доларів. Це 23 млрд грн, і один з найбільших контрактів в промисловому секторі за останні роки", - підкреслив він.

Прем'єр-міністр зазначив, що виробляти продукцію з доданою вартістю, а не експортувати сировину - це економічна модель, яку уряд планує розвивати в Україні.

Крім того, Уряд найближчим часом представить кандидата на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше RegioNews повідомляв, що Кабмін виділив майже 2 мільярди гривень на розвиток регіонів.

Кабмін гроші міністр бюджет економіка промисловість
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