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09 липня 2020, 20:05 3

Назар Холодницький хоче йти на вибори мера Львова - ЗМІ

09 липня 2020, 20:05 3
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Про наміри керівника САП балотуватися на виборах львівського міського голови повідомляють джерела в оточенні політика
Про наміри керівника САП балотуватися на виборах львівського міського голови повідомляють джерела в оточенні політика
Фото: УП
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Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький має намір балотуватись у мери Львова.

Про це пише Четверта студія з посиланням на кілька високопоставлених поінформованих джерел у оточенні політика, інформує Regionews.

Першою інформація про можливе балотування Холодницького у мери Львова з’явилась у спільноті "Львівська політика". ІВ "Четверта студія" отримала підтвердження цієї інформації із кількох джерел.

Як повідомили у оточенні Холодницького, осінню завершується термін перебування Назара у особі очільника САП і він планує повернутися до Львова.

Як повідомили ІВ "Четверта студія" у прес-службі політика, "Назар Холодницький почуває себе здатним повернути розвиток Львова у комфотне для його жителів русло".

Нагадаємо, Садовий і Синютка лідирують у рейтингах кандидатів у мери Львова – СОЦИС

вибори САП Львів мер Назар Холодницький Кандидат
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