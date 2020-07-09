Назар Холодницький хоче йти на вибори мера Львова - ЗМІ

Про наміри керівника САП балотуватися на виборах львівського міського голови повідомляють джерела в оточенні політика

Про наміри керівника САП балотуватися на виборах львівського міського голови повідомляють джерела в оточенні політика

Фото: УП

Про це пише Четверта студія з посиланням на кілька високопоставлених поінформованих джерел у оточенні політика, інформує Regionews.

Першою інформація про можливе балотування Холодницького у мери Львова з’явилась у спільноті "Львівська політика". ІВ "Четверта студія" отримала підтвердження цієї інформації із кількох джерел.

Як повідомили у оточенні Холодницького, осінню завершується термін перебування Назара у особі очільника САП і він планує повернутися до Львова.

Як повідомили ІВ "Четверта студія" у прес-службі політика, "Назар Холодницький почуває себе здатним повернути розвиток Львова у комфотне для його жителів русло".

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