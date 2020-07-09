Назар Холодницкий хочет идти на выборы мэра Львова - СМИ

О намерениях руководителя САП баллотироваться на выборах львовского городского головы сообщают источники в окружении политика

О намерениях руководителя САП баллотироваться на выборах львовского городского головы сообщают источники в окружении политика

Фото: УП

Об этом пишет Четвертая студия со ссылкой на несколько высокопоставленных информированных источников в окружении политика, передает Regionews.

Первой информация о возможном баллотировании Холодницького в мэры Львова появилась в сообществе "Львовская политика". ИИ "Четвертая студия" получила подтверждение этой информации из нескольких источников.

Как сообщили в окружении Холодницького, осенью завершается срок пребывания Назара в лице главы САП и он планирует вернуться во Львов.

Как сообщили ИИ "Четвертая студия" в пресс-службе политика, "Назар Холодницкий чувствует себя способным повернуть развитие Львова в комфотне для его жителей русло".

Напомним, Садовой и Синютка лидируют в рейтингах кандидатов в мэры Львова – СОЦИС