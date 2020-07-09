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09 июля 2020, 20:05 3

Назар Холодницкий хочет идти на выборы мэра Львова - СМИ

09 июля 2020, 20:05 3
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О намерениях руководителя САП баллотироваться на выборах львовского городского головы сообщают источники в окружении политика
О намерениях руководителя САП баллотироваться на выборах львовского городского головы сообщают источники в окружении политика
Фото: УП
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Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий намерен баллотироваться в мэры Львова.

Об этом пишет Четвертая студия со ссылкой на несколько высокопоставленных информированных источников в окружении политика, передает Regionews.

Первой информация о возможном баллотировании Холодницького в мэры Львова появилась в сообществе "Львовская политика". ИИ "Четвертая студия" получила подтверждение этой информации из нескольких источников.

Как сообщили в окружении Холодницького, осенью завершается срок пребывания Назара в лице главы САП и он планирует вернуться во Львов.

Как сообщили ИИ "Четвертая студия" в пресс-службе политика, "Назар Холодницкий чувствует себя способным повернуть развитие Львова в комфотне для его жителей русло".

Напомним, Садовой и Синютка лидируют в рейтингах кандидатов в мэры Львова – СОЦИС

выборы САП Львов мэр Назар Холодницкий Кандидат
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