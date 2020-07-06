У РНБО не бачать умов для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі

Місцеві вибори повинні проходити за українським законодавством

Місцеві вибори повинні проходити за українським законодавством

Фото: РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що місцеві вибори в ОРДЛО повинні відбуватися за українським законодавством, а поки умов для проведення виборів в РНБО не бачать.

Як передає RegioNews, про це Данілов повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

Що стосується виборів на Донбасі - повинні відбутися певні умови, щоб вони там відбулися. Сьогодні, в день нашого спілкування, я не бачу, як там можуть проходити вибори", - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО допускає, що можливі компроміси. "Компроміси? Так, вони можливі, але є певні межі, через які ми переходити з вами не можемо", - сказав Данілов.

"Вони повинні проходити на українській території, над виборчою дільницею повинен бути український прапор, повинні бути українські ЗМІ, українські політичні сили. Вони повинні проходити за українським законодавством, за українською Конституцією, і українська ЦВК повинна їх там проводити. Поки мені складно уявити такі умови", - пояснив секретар РНБО.

Він вважає, що "якщо будуть якісь зміни, то рано чи пізно там будуть проходити вибори".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада затвердила бюлетень для голосування на місцевих виборах.