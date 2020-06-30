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30 июня 2020, 14:34 6

Во Львове требуют открыть детсады

30 июня 2020, 14:34 6
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Также активисты хотят, чтобы разрешили партнерские роды
Также активисты хотят, чтобы разрешили партнерские роды
Фото: 4studio
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Сегодня, 30 июня, должно состояться очередное заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС относительно пересмотра требований карантина, поэтому под стенами Львовской ОГА с утра родители и воспитатели устроили акцию с требованием открыть детские сады.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 4studio.

Во Львове есть почти 30 тысяч семей, родители в которых вынуждены выходить на работу и получать хоть какой-то доход. Родителям это крайне нужно! Даже больше, чем латешка в кафешке или фитнес-клуб”, – отмечают организаторы акции.

По словам участников акции, к ОО "Родители в действии” каждый день обращаются одинокие мамы, для которых пережить 4-ый месяц карантина с ребенком на руках без возможности выходить на работу – физически невозможно. Поэтому таких мамочек просто увольняют.

Если "Эпицентру", фитнес-клубам, магазинам, ресторанам, железной дороге можно работать – то как должны выйти на работу сотрудники, которые имеют дошкольников? Мы молчим уже об опыте других стран... В большинстве городов Украины детки посещают ДОУ и ситуации с covid это не обострило”, – отметили активисты.

Активисты озвучили свои требования, а именно:

  • Разрешить согласно санитарных регламентов посещение дошкольных учреждений;
  • Разрешить партнерские роды во Львове.

Напомним, что последним решением областной комиссии на Львовщине далее запрещено посещать дошкольные учреждения образования, а городской совет частично ограничил посещение даже детских площадок.

Напомним, Львовщина уже десятый день удерживает печальное лидерство по количеству больных коронавирусом. Сегодня здесь зарегистрировано 143 новых случая заболевания.

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