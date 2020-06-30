Прем'єр-міністр пояснив, чому в Україні місцями повертаються до жорсткого карантину

В областях, де складна ситуація з COVID-19, застосовуються жорсткі карантинні обмеження

В областях, де складна ситуація з COVID-19, застосовуються жорсткі карантинні обмеження

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна поки не планує повертатися до жорсткого карантину, але обмеження будуть діяти локально, де найвищі показники захворювання на коронавірус. Така модель дозволяє балансувати на межі незакриття цілої країни та економіки, а також зберегти життя і здоров'я людей.

Про це прем'єр-міністр розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає RegioNews.

Шмигаль підкреслив, що влада хоче зробити все можливе для того, щоб не закривати країну.

Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ми не закривали країну. Ми не можемо зараз передбачити, як будуть далі розвиватися події", - повідомив він.

За його словами, Україна вийшла із загального жорсткого карантину, але окремі області, наприклад Львівщина, сьогодні античемпіоном по захворюваності, там карантин посилено.

Ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими – це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала відмітку у понад 50%. Хоча вже є дві області, де завантаженість 52% і 60%", - сказав Шмигаль.

Він додав, що треба формувати так звану другу лінійку лікарень. Всього в Україні 30 тисяч ліжкомісць для першої та другої хвилі.

Наше завдання сьогодні - при збереженні життів не втратити економіку України", - підкреслив прем'єр.

Денис Шмигаль зазначив, що зараз ретельно контролюється параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він становить 50 чоловік на 100 тисяч. У разі перевищення ліміту 60 хворих буде посилено карантин вже на рівні країни та окремих областей.

Раніше повідомлялося, що найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях.