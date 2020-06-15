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15 червня 2020, 16:25 8

МОЗ оприлюднило перелік країн "червоної зони"

15 червня 2020, 16:25 8
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До "червоного" списку Мінздоров`я потрапили півсотні країн з високою інцидентністю COVID-19
До "червоного" списку Мінздоров`я потрапили півсотні країн з високою інцидентністю COVID-19
Фотоь з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесено до «червоної» та «зеленої» зон.

Про це пише Regionews з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Під час карантинних обмежень пропуск осіб з-за кордону здійснюється в залежності від того наскільки поширене захворювання COVID-19 в країні вибуття, повідомляють прикордонники.

Згідно з рішенням Уряду України, державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тис. населення.

Зокрема, до "червоної" зони потрапили США, Велика Британія, Швеція, Вірменія, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Росія, ОАЕ, Іспанія, Італія, Франція, Канада, Молдова.

Україну в Міністерстві віднесли до "зеленої" зони – 37 хворих на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 480 передбачено, що перетин державного кордону особою, яка прибула з держави із значним поширенням COVID-19, є підставою для обсервації цієї особи.

Обсервації не підлягають особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

прикордонники кордон авіасполучення МОЗ обсервація самоізоляція зелена зона червона зона
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