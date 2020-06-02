На Львівщині виявили десять безпілотників невідомого походження

Припускають, що їх використовували для контрабанди тютюну

Припускають, що їх використовували для контрабанди тютюну

На Львівщині виявили 10 безпілотних літальних апаратів, які, ймовірно, використовувалася для незаконного переміщення через кордон контрафактних тютюнових виробів.

Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби, пише RegioNews.

Безпілотні літальні апарати літакового та мультикоптерного типів знайшли під час проведення обшуків у рамках кримінального провадження про незаконні оборудки з акцизними марками (ч.1 т. 199 КК України).

Слідчі дії тривають.

З початку року на кордоні затримали ще 12 таких дронів, відзначили у Держприкордонслужбі.

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