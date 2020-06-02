На Львівщині виявили десять безпілотників невідомого походження
Припускають, що їх використовували для контрабанди тютюну
Припускають, що їх використовували для контрабанди тютюну
На Львівщині виявили 10 безпілотних літальних апаратів, які, ймовірно, використовувалася для незаконного переміщення через кордон контрафактних тютюнових виробів.
Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби, пише RegioNews.
Безпілотні літальні апарати літакового та мультикоптерного типів знайшли під час проведення обшуків у рамках кримінального провадження про незаконні оборудки з акцизними марками (ч.1 т. 199 КК України).
Слідчі дії тривають.
З початку року на кордоні затримали ще 12 таких дронів, відзначили у Держприкордонслужбі.
Читайте також: В Україні на підпільних заводах виробляли сигарети для Євросоюзу
СБУ підтвердила затримання українського прикордонника спецслужбами РФ
02 червня 2020, 11:09В Україні на підпільних заводах виробляли сигарети для Євросоюзу
02 червня 2020, 10:46На Львівщині заблокували дороги через створення Львівської ОТГ
01 червня 2020, 15:29
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 червня 2020, 22:02Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
- 14:56 02 червня "Мінеру" мосту Метро повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років
- 14:44 02 червня СБУ у Маріуполі викрили терориста з "групи Бєзлєра", який катував українських військових
- 14:38 02 червня Посаду голови Харківської ОДА намагались продати за мільйон доларів
- 14:21 02 червня ФСБ Росії заявила про затримання українського військового на кордоні з Кримом
- 14:19 02 червня Україна готується відкрити перші КПВВ на Донбасі: стала відома дата
- 13:47 02 червня Проти ексмера Слов`янська Нелі Штепи відкрили ще одну кримінальну справу
- 22:02 01 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
Всі блоги »
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира