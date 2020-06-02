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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 12:17 12

На Львівщині виявили десять безпілотників невідомого походження

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На Львівщині виявили 10 безпілотних літальних апаратів, які, ймовірно, використовувалася для незаконного переміщення через кордон контрафактних тютюнових виробів.

Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби, пише RegioNews.

Безпілотні літальні апарати літакового та мультикоптерного типів знайшли під час проведення обшуків у рамках кримінального провадження про незаконні оборудки з акцизними марками (ч.1 т. 199 КК України).

Слідчі дії тривають.

З початку року на кордоні затримали ще 12 таких дронів, відзначили у Держприкордонслужбі.

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