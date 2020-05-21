Львівське сміття: гроші розікрали, а до звалища не довезли

Правоохоронці Львівщини припинили розкрадання бюджетних коштів при вивезенні твердих побутових відходів

Фото: ГУ Нацполіції Львівської області

Правоохоронці Львівщини припинили розкрадання бюджетних коштів при вивезенні твердих побутових відходів

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, зловмисники, за сприяння посадових осіб підприємств, які вивозять сміття, організували схему розкрадання бюджетних коштів.

Зловмисники підробляли документи, вказуючи, що тверді побутові відходи перевозяться на сміттєзвалища Київської, Житомирської та інших областей, при цьому завищуючи вартість вивезення. Однак поліцейські встановили, що вивезені зі Львова відходи незаконно захоронювались на Львівщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Львівської області.

Наразі проводяться обшуки на території Львівської, Київської та Івано_Франківської областей – у місцях роботи та проживання зловмисників, а також незаконного захоронення твердих побутових відходів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст. 239 (Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля) КК України.

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

"І знову львівське сміття..." #Правоохоронці_Львівщини припинили розкрадання бюджетних коштів при вивезенні твердих... Опубліковано Поліція Львівської області Четвер, 21 травня 2020 р.

Нагадаємо, у лютому львівське сміття запропонували вивозити на Буковину.

Через намагання "проштовхнути" це рішення на сесії, виборної посади позбувся один з мерів міст на Буковині.

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