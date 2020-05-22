Все как дома: в мэрии Львова установят душ за 750 тысяч гривен
Коммунальное предприятие «Ратуша-сервис» провело публичный тендер на обустройство душевой комнаты в здании Ратуши
Согласно данным системы публичных закупок Проззоро, Львовское КП "Ратуша-сервис" заключило договор с частной компанией ООО "БК ЭРА" на сумму 753 тысячи гривен.
Об этом пишет dilo.net.ua, передает RegioNews.
За эти деньги победитель тендера должен выполнить текущий ремонт и обустройства душевой комнаты в помещении Львовского городского совета, на площади Рынок, 1.
Душевая будет на первом этаже и делаем ее для работников городского совета, вход будет только по карточкам. Сейчас очень много наших работников переходят на велосипеды, пока обустраиваем одну мужскую и одну женскую кабинки с разными входами", - пояснила и.о.директора КП "Ратуша-сервис" Ирина Тихолиз.
За этот тендер соревновались 5 компаний, и победила фирма с самым дорогим предложением. У остальных претендентов были нелады с документами, пояснила Ирина Тихолиз.
Завершение работ и запуск душевой комнаты планируется на конец июня.
Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что за карантин в бюджете города нет денег, поэтому придется сократить 181-го работника мэрии.
Читайте также: Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
- 16:35 22 мая 15 работников Хмельницкой АЭС заболели COVID-19
- 16:14 22 мая В Одессой области правоохранители "зачищают" банду Румына
- 16:09 22 мая В метро Киева не планируют проверять температуру пассажирам и ограничивать их количество
- 15:46 22 мая Мэр Днепра обвинил нардепов от "Слуги народа" в диверсии
- 15:29 22 мая Верховная Рада планирует восстановить заседания с 2 июня
- 15:21 22 мая Стало известно, когда запустят метро в Харькове
- 22:07 21 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп