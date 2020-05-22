Все как дома: в мэрии Львова установят душ за 750 тысяч гривен

В конкурсе на обустройство душевой победила фирма с самым дорогим ценовым предложением

Фото: prolviv.com

В конкурсе на обустройство душевой победила фирма с самым дорогим ценовым предложением

Согласно данным системы публичных закупок Проззоро, Львовское КП "Ратуша-сервис" заключило договор с частной компанией ООО "БК ЭРА" на сумму 753 тысячи гривен.

Об этом пишет dilo.net.ua, передает RegioNews.

За эти деньги победитель тендера должен выполнить текущий ремонт и обустройства душевой комнаты в помещении Львовского городского совета, на площади Рынок, 1.

Душевая будет на первом этаже и делаем ее для работников городского совета, вход будет только по карточкам. Сейчас очень много наших работников переходят на велосипеды, пока обустраиваем одну мужскую и одну женскую кабинки с разными входами", - пояснила и.о.директора КП "Ратуша-сервис" Ирина Тихолиз.

За этот тендер соревновались 5 компаний, и победила фирма с самым дорогим предложением. У остальных претендентов были нелады с документами, пояснила Ирина Тихолиз.

Завершение работ и запуск душевой комнаты планируется на конец июня.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что за карантин в бюджете города нет денег, поэтому придется сократить 181-го работника мэрии.

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