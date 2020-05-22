Вінниця отримала Почесну відзнаку Ради Європи

Це вже третя премія, яку Парламентська асамблея Ради Європи присудила Вінниці

Це вже третя премія, яку Парламентська асамблея Ради Європи присудила Вінниці

Цьогорічній нагороді передував Європейський Диплом (2013 р.) та Почесний Прапор (2015 р.).

Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради, пише RegioNews.

Ця відзнака – останній крок до найголовнішої нагороди - Призу Європи. Щороку змагаються муніципалітети з 47 держав Європи. І ми представляли цього року Україну…. Ми не повинні зупинятися на досягнутому. Справа не у табличках, а щоб дійсно вінничани відчували, що ми живемо у самому чудовому місті на планеті", - зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Традиційно почесні нагороди Парламентської асамблеї Ради Європи керівникам муніципалітетів члени ПАРЄ урочисто вручають під час публічних міських заходів.

Довідка:

Приз Європи заснований в 1955 році Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі для нагородження міст та муніципалітетів за активне просування європейських цінностей.

Кожне місто чи муніципалітет, які прагнуть отримати Приз Європи, мають послідовно брати участь в конкурсах на наступні нагороди - від найнижчого рівня до найвищого: Європейський Диплом, Почесний Прапор, Почесна Відзнака, Приз Європи.

Приз Європи можуть отримати міста та муніципалітети, що сповідують європейські цінності, беруть участь у партнерських проектах, обмінах в галузі освіти, культури та спорту, організовують європейські заходи, є членами організацій муніципалітетів або місцевих органів влади, а також підтримують ініціативи солідарності.

Премія допомагає містам налагодити зв’язки з іншими муніципалітетами. Переможці також отримують чек на 20000 євро, що дає можливість багатьом молодим людям відвідати європейські інституції у Страсбурзі.

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