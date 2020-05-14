На окупованому Донбасі до півтисячі хворих на COVID-19
14 травня стало відомо про 489 хворих на коронавірус, які проживають на окупованих російськими військами територіях Донецької та Луганської областей.
Про це інформують RegioNews із посиланням на підконтрольні сепаратистам ЗМІ.
За останню добу в так званій "ДНР” за допомогою лабораторного тестування виявили 6 нових випадків зараження COVID-19. Загалом "міністерство охорони здоров'я” невизнаної "республіки” повідомило про 214 підтверджених випадків інфікування. 29 пацієнтів уже виписали із медзакладів з одужанням. 180 продовжують лікування. 6 хворих не подолали недугу та померли.
Нагадаємо, що про перший випадок зараження на окупованій території Донецької області стало відомо 31 березня. "Нульовим” пацієнтом стала жінка. яка з родиною приїхала із Москви.
У "ЛНР” підконтрольні сепаратистам джерела повідомляють про 275 випадків захворювання. 12 пацієнтів повністю одужали. Даних про летальні випадки немає.
Тим часом командуючий ООС Володимир Кравченко наголосив на тому, що окупаційна адміністрація навмисно оприлюднює недостовірні цифри. За попередніми даними кількість хворих на COVID-19 на окупованому Донбасі може досягати позначки у тисячу чоловік.
Як писали RegioNews раніше, 13 травня ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін підписав "наказ” про послаблення карантинних заходів, які ввели у зв'язку із епідемією коронавірусу.
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