На Львівщині спотворили Стільське Городище

На території пам'ятки археології національного значення два тижні тривають ремонтні роботи без погодження з органами влади

Стільське городище. Фото lviv.travel

На території пам'ятки археології національного значення два тижні тривають ремонтні роботи без погодження з органами влади

У селі Дуброва впритул до Стільського Городища майже 2 тижні проводять масштабні насипи грунту та встановлюють фігуру Матінки Божої. Роботи не санкціоновані ані місцевою ОТГ, ані відповідальними за збереження історичної спадщини органами обласної влади.

"Львівське Опілля” вимагає реакції щодо спотворення Стільського Городища, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку організації у Facebook.

Такі роботи спотворюють унікальний вигляд середньовічного городища VIII-X століття.

"Ми здивовані, що органи, які повинні контролювати збереження пам’яток – не втрутилися протягом двох тижнів та не реагують зараз. Вимагаємо розслідування, реакції та збереження унікального вигляду пам’ятки. Ми не проти нових сакральних об’єктів, проте такі об’єкти не повинні знищувати історичну спадщину України", - йдеться в дописі.

Довідка:

Стільське Городище – столиця середньовічної Білої Хорватії, прадавня батьківщина сучасної Хорватії, колись велика країна на території Прикарпаття. І саме це село було її столицею. Тут вирувало життя у VIII-X столітті.

Збереглися чимало пам’яток історії: скелі, печера, підземні лабіринти. Відкрив городище археолог Орест Корчинський, археологічні дослідження пам'ятки тривають понад 30 років. Площа міста, за даними досліджень, становила 250 гектарів.

"Стільське Городище" - пам'ятка археології національного значення. У 2015 році це місце стало історико-культурним заповідником.

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод на своїй сторінці у Facebook повідомив, що про ситуацію знає і з'ясовує обставини цієї справи.

Нагадаємо, Львівська область є найбільшим туристично-відпочинковим та курортним регіоном Західної України. Через карантин туристична галузь Львівщини опинилася у скруті.