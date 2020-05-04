Во Львовской области обезобразили Стольское Городище

На территории памятника археологии национального значения две недели продолжаются ремонтные работы без согласования с органами власти

Стольское городище. Фото lviv.travel

На территории памятника археологии национального значения две недели продолжаются ремонтные работы без согласования с органами власти

В селе Дуброва вплотную к Стольскому Городищу почти 2 недели проводят масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Матери Божьей. Работы не санкционированы ни местной ОТГ, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти.

"Львовское Ополье” требует реакции относительно искажения Стольского Городища, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу организации в Facebook.

Такие работы искажают уникальный вид средневекового городища VIII-X века.

"Мы удивлены, что органы, которые должны контролировать сохранение памятников – не вмешались в течение двух недель и не реагируют сейчас. Требуем расследования, реакции и сохранения уникального облика памятника. Мы не против новых сакральных объектов, однако такие объекты не должны уничтожать историческое наследие Украины", - говорится в сообщении.

Справка:

Стольское Городище – столица средневековой Белой Хорватии, древняя родина современной Хорватии, когда-то большая страна на территории Прикарпатья. И именно это село было столицей. Здесь кипела жизнь в VIII-X веке.

Сохранились множество памятников истории: скалы, пещера, подземные лабиринты. Открыл городище археолог Орест Корчинский, археологические исследования памятника продолжаются более 30 лет. Площадь города, по данным исследований, составила 250 гектаров.

"Стольское Городище" - памятник археологии национального значения. В 2015 году это место стало историко-культурным заповедником.

Заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод на своей странице в Facebook сообщил, что о ситуации знает и выясняет обстоятельства этого дела.

Напомним, Львовская область является крупнейшим туристическо-развлекательным и курортным регионом Западной Украины. Через карантин туристическая отрасль региона оказалась в затруднении.