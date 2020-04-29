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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
29 квітня 2020, 12:42 3

Лоукостер Wizz Air анонсував запуск п'яти нових авіарейсів зі Львова

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29 квітня 2020, 12:42 3
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Аеропорт у Львові стане новою базою для компанії Wizz Air
Фото: сторінка Андрія Садового у Facebook
Аеропорт у Львові стане новою базою для компанії Wizz Air

"Крута новина для Львова та Західної України. Львівський аеропорт стане новою базою для лоукостера Wizz Air", - повідомляє мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Для жителів Західної України це означає нові рейси у різні європейські міста. Вже анонсували запуск п'яти нових рейсів зі Львова у Біллунн (Данія), Таллінн (Естонія), Лісабон (Португалія), Гамбург (Німеччина), Щецин (Польща).

#непрокарантин Крута новина для Львова та Західної України. Львівський аеропорт стане новою базою для лоукостера Wizz...

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 29 квітня 2020 р.

"Ризики для проєкту, пов‘язані з пандемією, безумовно є, але в якому бізнесі їх зараз нема? В будь-якому випадку бажаю Wizz Air успіхів в цьому починанні", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, Україна відновила авіаперельоти для евакуації громадян з-за кордону. Посольство України у Швеції повідомило про відкриття продажу квитків для евакуації українських громадян, а міністр Кулеба анонсував повернення громадян України з Індії.

У Львові створили перелік місцевих виробників. Кампанія "Зроблено у Львові" спрямована на підтримку місцевого бізнесу в умовах карантину.


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