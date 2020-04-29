Лоукостер Wizz Air анонсував запуск п'яти нових авіарейсів зі Львова
"Крута новина для Львова та Західної України. Львівський аеропорт стане новою базою для лоукостера Wizz Air", - повідомляє мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Для жителів Західної України це означає нові рейси у різні європейські міста. Вже анонсували запуск п'яти нових рейсів зі Львова у Біллунн (Данія), Таллінн (Естонія), Лісабон (Португалія), Гамбург (Німеччина), Щецин (Польща).
#непрокарантин Крута новина для Львова та Західної України. Львівський аеропорт стане новою базою для лоукостера Wizz...Опубліковано Андрій Садовий Середа, 29 квітня 2020 р.
"Ризики для проєкту, пов‘язані з пандемією, безумовно є, але в якому бізнесі їх зараз нема? В будь-якому випадку бажаю Wizz Air успіхів в цьому починанні", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, Україна відновила авіаперельоти для евакуації громадян з-за кордону. Посольство України у Швеції повідомило про відкриття продажу квитків для евакуації українських громадян, а міністр Кулеба анонсував повернення громадян України з Індії.
У Львові створили перелік місцевих виробників. Кампанія "Зроблено у Львові" спрямована на підтримку місцевого бізнесу в умовах карантину.
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