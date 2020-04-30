16:33  30 квітня
Чим лікують коронавірус: МОЗ запустив сайт
14:46  30 квітня
У Хмельницькому шукають гроші на зарплату лікарям-інфекціоністам
16:02  30 квітня
На Миколаївщині жителі "карантинного" району об'їжджають КПП полями
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 14:37 6

Львівщина: двоє офіцерів привласнили військове майно на мільйон гривень

Читайте также
на русском языке
30 квітня 2020, 14:37 6
Читайте также на русском языке
У військовослужбовців вилучено 21 одиницю комплектуючих та елементів до військової техніки
Фото: ООС
У військовослужбовців вилучено 21 одиницю комплектуючих та елементів до військової техніки

Двом офіцерам на Львівщині повідомлено про підозру у викраденні військового майна, аудит показав нестачу на суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує RegioNews.

За процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону повідомлено про підозру заступнику командира полку з озброєння та заступнику командира ремонтно-відновлювального батальйону з озброєння однієї з військових частин Львівської області.

Військовослужбовців підозрюють у викраденні військового майна, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 КК України).

За даними слідства, заступник командира полку налагодив протиправний механізм викрадення запчастин до автотехніки військової частини. До вчинення злочину офіцер залучив свого підлеглого.

Під час обшуків приміщень поза межами місця служби вилучено 21 одиницю комплектуючих та елементів до військової техніки. Повна їх вартість буде встановлена під час експертизи.

У ході позапланового аудиту військової частини виявлено недостачу майна автомобільної служби на суму понад 1 млн грн.

Читайте також: В Інституті раку викрили мільйонні схеми. Порушення виявив внутрішній аудит, до перевірки долучилися правоохоронці.


військова техніка крадіжка військові кримінальна справа Львівщина
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На хабарі затриманий посадовець Держгеокадастру у Тернопільській області
30 квітня 2020, 11:53
Львівщина: кількість померлих від COVID-19 зросла до 14
30 квітня 2020, 10:46
Друге кримінальне провадження відкрите на мера Івано-Франківська
28 квітня 2020, 17:32
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 квітня 2020, 14:40
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
26 квітня 2020, 12:30
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Житомирщина: кому належать автовокзали регіону
30 квітня 2020, 16:00
Буковинський бізнес підраховує збитки: тюльпани, піонери та Volkswagen
30 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »