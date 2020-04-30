Львівщина: двоє офіцерів привласнили військове майно на мільйон гривень

У військовослужбовців вилучено 21 одиницю комплектуючих та елементів до військової техніки

Фото: ООС

У військовослужбовців вилучено 21 одиницю комплектуючих та елементів до військової техніки

Двом офіцерам на Львівщині повідомлено про підозру у викраденні військового майна, аудит показав нестачу на суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує RegioNews.

За процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону повідомлено про підозру заступнику командира полку з озброєння та заступнику командира ремонтно-відновлювального батальйону з озброєння однієї з військових частин Львівської області.

Військовослужбовців підозрюють у викраденні військового майна, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 КК України).

За даними слідства, заступник командира полку налагодив протиправний механізм викрадення запчастин до автотехніки військової частини. До вчинення злочину офіцер залучив свого підлеглого.

Під час обшуків приміщень поза межами місця служби вилучено 21 одиницю комплектуючих та елементів до військової техніки. Повна їх вартість буде встановлена під час експертизи.

У ході позапланового аудиту військової частини виявлено недостачу майна автомобільної служби на суму понад 1 млн грн.

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