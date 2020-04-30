Львовская область: двое офицеров присвоили военное имущество на миллион гривен
Двум офицерам во Львовской области сообщено о подозрении в похищении военного имущества, аудит показал недостачу на сумму свыше 1 млн грн.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона сообщено о подозрении заместителю командира полка по вооружению и заместителю командира ремонтно-восстановительного батальона по вооружению одной из воинских частей Львовской области.
Военнослужащих подозревают в похищении военного имущества, совершенного в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины).
По данным следствия, заместитель командира полка наладил противоправный механизм хищения запчастей к автотехнике воинской части. К совершению преступления офицер привлек своего подчиненного.
Во время обысков помещений вне места службы изъято 21 единицу комплектующих и элементов военной техники. Полная их стоимость будет установлена во время экспертиз.
В ходе внепланового аудита воинской части выявлена недостача имущества автомобильной службы на сумму свыше 1 млн грн.
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