Львовская область: двое офицеров присвоили военное имущество на миллион гривен

У военнослужащих изъято 21 единицу комплектующих и элементов военной техники

Фото: ООС

У военнослужащих изъято 21 единицу комплектующих и элементов военной техники

Двум офицерам во Львовской области сообщено о подозрении в похищении военного имущества, аудит показал недостачу на сумму свыше 1 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона сообщено о подозрении заместителю командира полка по вооружению и заместителю командира ремонтно-восстановительного батальона по вооружению одной из воинских частей Львовской области.

Военнослужащих подозревают в похищении военного имущества, совершенного в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

По данным следствия, заместитель командира полка наладил противоправный механизм хищения запчастей к автотехнике воинской части. К совершению преступления офицер привлек своего подчиненного.

Во время обысков помещений вне места службы изъято 21 единицу комплектующих и элементов военной техники. Полная их стоимость будет установлена во время экспертиз.

В ходе внепланового аудита воинской части выявлена недостача имущества автомобильной службы на сумму свыше 1 млн грн.

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