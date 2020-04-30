Львовская область: количество умерших от COVID-19 возросло до 14

В области коронавирусную болезнь выявлено у 430 человек

Фото: Львов VS коронавирус у Facebook

В области коронавирусную болезнь выявлено у 430 человек

27 апреля во Львове умер пациент 70 лет, положительный результат ПЦР-теста получили вчера.

Об этом сообщает Львовский городской совет, передает RegioNews.

Еще один летальный случай зафиксировали во Львовской области. Это уже 14-и смерть от COVID-19.

Это мужчина 70 лет, львовянин. Пациент находился на лечении в больнице скорой медицинской помощи, куда его перевели из 8-й городской клинической больницы 24 апреля. У него была двухсторонняя пневмония, инфаркт миокарда.

Умер пациент 27 апреля. Вчера получили результаты его анализов, ПРЛ-тест показал положительный результат.

По состоянию на 08:00 30 апреля во Львовской области 430 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

77 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 233 ПЦР-теста, из которых 25 – положительные.

Напомним, 28 апреля во Львовской области зафиксировано 13-й летальный случай от COVID-19. Тогда сообщалось о 371 случае инфицирования коронавирусом.