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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 10:43 32

У військовому госпіталі Харкова хворі на коронавірус лікарі не вірять в діагноз

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28 квітня 2020, 10:43 32
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Загальне число хворих на COVID-19 в Харківській області становить 221 чоловік
UA: Харків
Загальне число хворих на COVID-19 в Харківській області становить 221 чоловік

В Харківській області протягом останньої доби кількість хворих на коронавірус збільшилась на 25 осіб. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Варто зазначити, що 14 випадків зараження вірусом зафіксовано у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові.

Такі дані на 27 квітня в ефірі програми "Тема дня" на "UA: Харків" озвучив голова ХОДА Олексій Кучер.

Серед інфікованих – п'ять військовослужбовців і дев'ять лікарів. За словами Кучера, медики не вірять у свій діагноз, тому вони отримали дозвіл від свого керівництва відправити зразки на перевірку до Києва.

"Чому вони не вірять? Тому що вони кажуть, до них надійшло два військових пенсіонери, які там утримувалися з гострими респіраторними захворюваннями. Вони з ними контактували виключно в костюмах, як вони повідомляють... А в них знайшли підтвердження — наявність цієї хвороби. І поширення, якщо пішло від них, то лікарі кажуть, що вони повністю були забезпечені одягом, контактували виключно в засобах індивідуального захисту — тому не розуміють, як могла ця хвороба потрапити", – пояснив Кучер.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксовано 401 новий випадок захворювання.


коронавірус карантин військові Кучер Олексій Харківська область
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