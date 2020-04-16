У ЗСУ другий летальний випадок від коронавірусу

Військовий перебував на стаціонарному лікуванні в реанімаційному відділенні та був підключений до апарату штучної вентиляції легенів

Фото: pixabay

Військовий перебував на стаціонарному лікуванні в реанімаційному відділенні та був підключений до апарату штучної вентиляції легенів

У Львівській обласній інфекційній лікарні від COVID-19 помер співробітник Збройних сил України, передає RegioNews з посиланням на повідомлення командування Медичних сил ЗСУ.

"Перші ознаки хвороби у нього з’явилися ще 01.04.2020 р. У зв’язку з погіршенням самопочуття 08.04.2020 він був доправлений до Львівської обласної інфекційної лікарні де знаходився на стаціонарному лікуванні у реанімаційному відділенні, підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) та отримував необхідне лікування. Захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 було підтверджено за допомогою ПЛР тестування 12.04.2020. Сьогодні 16.04.2020 о 10.20. він помер”, - йдеться у повідомленні.

За наявної інформації у чоловіка окрім гострої респіраторної хвороби Covid-19 були супутні захворювання.

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Як писали RegioNews раніше, найбільше інфікувань відбувається під час контакту військових із місцевим населенням. Цивільні можуть переносити збудник COVID-19 й не підозрювати про це. Адже інкубаційний період коронавірусу в середньому від 2 до 14 днів.