В ВСУ второй летальный случай от коронавируса
Во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины, передает RegioNews со ссылкой на сообщение командования Медицинских сил ВСУ.
"Первые признаки болезни у него появились еще 01.04.2020 г. В связи с ухудшением самочувствия 08.04.2020 он был доставлен в Львовской областной инфекционной больнице, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение. Заболевания острой респираторной болезни COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12.04.2020. Сегодня 16.04.2020 в 10.20. он скончался”, - говорится в сообщении.
По имеющейся информации у мужчины, помимо острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания.
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Как писали RegioNews ранее, больше всего заражений происходит во время контакта военных с местным населением. Гражданские могут переносить возбудитель COVID-19 и не подозревать об этом. Ведь инкубационный период коронавирус в среднем от 2 до 14 дней.
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