Обмін полоненими: хто відмовився повертатися до окупантів

Троє чоловіків, яких сьогодні мали обміняти на українських бранців та повернути на тимчасово окуповану територію Луганщини, відмовилися повертатися до так званої "ЛНР”

Фото: ОПУ

Троє чоловіків, яких сьогодні мали обміняти на українських бранців та повернути на тимчасово окуповану територію Луганщини, відмовилися повертатися до так званої "ЛНР”

Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі Klymenko Time, повідомляють RegioNews. Троє чоловіків у процесі обміну полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відмовилися повертатися у самопроголошену "ЛНР”. Це 26-річний Дмитро Бижко, 27-річний Ярослав Бойко та 35-річний Дмитро Офлідіс. Крім того, ще одна людина відмовилася повертатися в "ЛНР" під час верифікації, яка була проведена в рамках відеоконференції, ця людина підтвердила свою відмову від участі в обміні. Усі полонені, які сьогодні під час обміну повернулися на підконтрольну Україні територію, 14 днів перебуватимуть на обсервації. Протягом цього часу вони не зможуть бачитися з рідними. До таких заходів вдалися аби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції. Її спалахи також фіксуються в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Нагадаємо, що вранці 16 квітня президент Зеленський заявив, що розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб, в рамках якого в Україну повернулися 20 громадян нашої держави, які утримувалися в полоні ОРДЛО. Як писали RegioNews раніше, на сайті ОПУ опублікували поіменний список звільнених із полону проросійських терористів. на Донбасі.











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