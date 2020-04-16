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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
16 квітня 2020, 15:23 15

Обмін полоненими: хто відмовився повертатися до окупантів

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16 квітня 2020, 15:23 15
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Троє чоловіків, яких сьогодні мали обміняти на українських бранців та повернути на тимчасово окуповану територію Луганщини, відмовилися повертатися до так званої "ЛНР”
Фото: ОПУ
Троє чоловіків, яких сьогодні мали обміняти на українських бранців та повернути на тимчасово окуповану територію Луганщини, відмовилися повертатися до так званої "ЛНР”

Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі Klymenko Time, повідомляють RegioNews.

Троє чоловіків у процесі обміну полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відмовилися повертатися у самопроголошену "ЛНР”.

Це 26-річний Дмитро Бижко, 27-річний Ярослав Бойко та 35-річний Дмитро Офлідіс. Крім того, ще одна людина відмовилася повертатися в "ЛНР" під час верифікації, яка була проведена в рамках відеоконференції, ця людина підтвердила свою відмову від участі в обміні.

Усі полонені, які сьогодні під час обміну повернулися на підконтрольну Україні територію, 14 днів перебуватимуть на обсервації. Протягом цього часу вони не зможуть бачитися з рідними. До таких заходів вдалися аби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції. Її спалахи також фіксуються в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що вранці 16 квітня президент Зеленський заявив, що розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб, в рамках якого в Україну повернулися 20 громадян нашої держави, які утримувалися в полоні ОРДЛО.

Як писали RegioNews раніше, на сайті ОПУ опублікували поіменний список звільнених із полону проросійських терористів. на Донбасі.







обмін полонених бойовики ЗСУ Донецька область Луганська область ДНР ЛНР Донбас
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