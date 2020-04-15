Одного з керівників виправної колонії на Львівщині затримала на хабарі
Про це RegioNews повідомляє із посиланням на Службу безпеки України у Львівській області.
Оперативники спецслужби встановили, що начальник відділення Личаківської виправної колонії №3 за 22 тисячі гривень обіцяв вирішити питання щодо умовно-дострокового звільнення ув’язненого, який відбуває покарання у закладі.
Чиновник сприяв тому, щоб спостережна комісія прийняла позитивне рішення у питанні подання до суду документів про умовно-дострокове звільнення одного з в’язнів.
Правоохоронці затримали посадовця під час отримання третьої частини неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч гривень. Наразі проводяться слідчі дії, обшуки за місцем роботи і проживання фігуранта справи.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368
(прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Встановлюється можлива причетність до злочину інших посадових осіб виправної колонії.
Нагадаємо, на Львівщині СБУ викрила фальшивого дипломата. Дипломатичні номерні знаки, які використовував українець для свого елітного авто, видані на інший автомобіль.
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