В мішку і без ніг: у Кривому Розі знайшли труп без кінцівок

Біля річки недалеко від вулиці Солдатської місцевий житель Кривого Рогу знайшов мішок з трупом. У померлої людини відсутні ноги

Біля річки недалеко від вулиці Солдатської місцевий житель Кривого Рогу знайшов мішок з трупом. У померлої людини відсутні ноги

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