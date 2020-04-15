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15 квітня 2020, 11:01 5

В мішку і без ніг: у Кривому Розі знайшли труп без кінцівок

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15 квітня 2020, 11:01 5
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Біля річки недалеко від вулиці Солдатської місцевий житель Кривого Рогу знайшов мішок з трупом. У померлої людини відсутні ноги
Біля річки недалеко від вулиці Солдатської місцевий житель Кривого Рогу знайшов мішок з трупом. У померлої людини відсутні ноги

Про це повідомляє видання Перший Міський, пише RegioNews.

В мішку знаходився труп жінки. В її шиї виявили слід від ножового поранення.

На місце інциденту прибули правоохоронці, також чекають приїзду судмедексперта.

Офіційних коментарів поліції у цій справі поки немає.

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