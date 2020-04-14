На Закарпатті працівник нацпарку торгував вогнепальною зброєю та боєприпасами

У Закарпатській області СБУ викрила працівника із захисту природно-заповідного фонду національного природного парку "Синевир" на нелегальному продажі вогнепальної зброї та боєприпасів до неї

Фото: УСБУ

У Закарпатській області СБУ викрила працівника із захисту природно-заповідного фонду національного природного парку "Синевир" на нелегальному продажі вогнепальної зброї та боєприпасів до неї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України в Закарпатській області.

За попередньою версією слідства, працівник підшуковував своїх клієнтів через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах. Засоби ураження переховував у власному помешканні.

Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів реалізації зброї, зокрема пістолета Макарова з глушником і набоями до нього, а також восьми гранат "РГД-5".

Правоохоронці затримали фігуранта провадження відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному з районних центрів області під час спроби збуту ним боєприпасів. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудок із військовими засобами ураження. Перевіряється інформація про нелегальне переправлення виявленої зброї та боєприпасів із-за кордону.

Фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у ДТП на Рівненщині загинув відомий закарпатський контрабандист "Докі", який фігурував у справі приватного кордону.

На Закарпатті група ромів вимагала гроші у заробітчан. Співробітники СБУ викрили етнічне злочинне угруповання, учасники якого займалися розбоєм та вимаганням грошей від громадян, які поверталися із-за кордону під час карантину.