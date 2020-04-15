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15 квітня 2020, 17:46 4

У Львові біля лікарні вибух, загинув чоловік

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15 квітня 2020, 17:46 4
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На місці виявлено понівечене тіло чоловіка, якому приблизно 40 років
Фото: телеграм-група Varta 1
На місці виявлено понівечене тіло чоловіка, якому приблизно 40 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

За оперативними даними, на вул. Котляревського, неподалік 5-ої міської лікарні, стався вибух.

Виявлено понівечене тіло чоловіка віком приблизно 40 років. Смерть констатовано на місці події, до приїзду бригади швидкої допомоги. Травми були не сумісні зі життям.

На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці.

Причини події встановлюють.

В телеграм-групі Varta 1 з'явилися фото з місця події.

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