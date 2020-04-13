Львівщина: СБУ викрила фальшивого дипломата

Дипломатичні номерні знаки, які використовував українець для свого елітного авто, видані на інший автомобіль

Фото: УСБУ

Дипломатичні номерні знаки, які використовував українець для свого елітного авто, видані на інший автомобіль

Про це RegioNews повідомляє із посиланням на Службу безпеки України у Львівській області.

Контррозвідники спецслужби встановили, що дипломатичні номерні знаки, які використовував "дипломат" для свого авто, видані на інший транспортний засіб і не мають жодного відношення до цього громадянина.

Псевдодипломат використовував підроблені номерні знаки і техпаспорт, адже розраховував на спеціальний захист згідно з нормами міжнародного права, дипломатичні привілеї та імунітет.

Наразі встановлюється можлива причетність українця до іншої протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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