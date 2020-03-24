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24 березня 2020, 12:02 1

У Львові з 5 поверху лікарні швидкої допомоги вистрибнув чоловік

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24 березня 2020, 12:02 1
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Пацієнт помолився, а потім відчинив вікно і вистрибнув. Від отриманих травм чоловік помер
Лікарня швидкої допомоги
Пацієнт помолився, а потім відчинив вікно і вистрибнув. Від отриманих травм чоловік помер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Сьогодні, 24 березня, о 8 годині ранку з 5 поверху лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука, 9 вистрибнув чоловік.

Пацієнт поступив в лікарню 22 березня ввечері. За цей час його загальний стан покращився.

"Сьогодні зранку він побажав піти помолитися до каплички, яка є у нас у лікарні. Пішов туди разом з дружиною. Після молитви сказав, що хоче подихати повітрям. Відчинив вікно і вистрибнув. Жінка і медсестра не змогли його затримати. Від отриманих травм він помер на місці. Чоловіку було 72 роки", - розповіла медичний директор з лікувальної роботи міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Леся Кобецька.

У лікарні працює поліція, також тут проводять своє розслідування.

Нагадаємо, таксі 579 возитиме медиків безкоштовно. До ініціативи "Підвези лікаря" долучилася служба таксі 579. Вона буде надавати безплатні послуги довозу та відвозу лікарів під час карантину.

Із 24 березня на Львівщині ввели надзвичайну ситуацію.


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